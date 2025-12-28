A unidade da Ambev instalada em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, consolidou-se como uma das principais referências industriais do país pela produção em larga escala e pelos impactos econômicos gerados na região. Desde 2020, a fábrica mantém operação contínua, funcionando 24 horas por dia e já ultrapassando a marca de 15 bilhões de latas de bebidas produzidas nesse período.

Considerada a maior planta de bebidas do Brasil, a operação movimenta diretamente a economia local, contribuindo para a geração de mais de 66 mil empregos diretos e indiretos. A presença da indústria impulsiona ainda setores paralelos, como logística, transporte e comércio regional.

Investimentos ampliam potencial econômico de Minas Gerais

A localização estratégica de Uberlândia fortalece o papel da cidade como polo de distribuição nacional, favorecida por acessos rodoviários e proximidade com grandes centros consumidores. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), cada R$ 1 aplicado na indústria de bebidas resulta em um retorno de aproximadamente R$ 2,50 para a economia mineira, o que reforça o peso da atividade para o desenvolvimento regional.

Apenas nos últimos três anos, a Ambev direcionou mais de R$ 10 bilhões para modernização e expansão de suas operações em Minas Gerais. Os investimentos incluem ampliação das linhas de produção de latas e a implementação de novos sistemas de envase para cervejas retornáveis, segmento que cresce no país.

Tecnologia e sustentabilidade guiando o futuro

A fábrica opera com recursos tecnológicos avançados, alinhados aos conceitos da Indústria 4.0. Sistemas automatizados monitoram integralmente o processo produtivo, garantindo maior eficiência, segurança e controle de qualidade em tempo real. Essa estrutura reforça a competitividade da companhia em um mercado cada vez mais exigente.

Além da produtividade, a unidade mantém compromisso com práticas sustentáveis. Desde 2017, investe em ações voltadas para redução do consumo de recursos naturais e implementação de soluções ambientais de longo prazo.