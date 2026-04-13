Quando se fala em cidades turísticas de São Paulo, lugares como Campos do Jordão, Santos, Itu, Embu das Artes e São Roque logo vêm à mente. No entanto, ao longo dos mais de 249 mil km² do estado, existem destinos menos conhecidos que também têm muito a oferecer.

Um desses locais é o município de Laranjal Paulista, situado a cerca de 160 km de distância da capital. Considerado um destino perfeito para o turismo industrial, a localidade recebeu, em 2021, o título de “Capital dos Brinquedos”.

Isso porque, além de ter se consolidado como o maior polo produtor de brinquedos da América Latina, de acordo com informações divulgadas por seu portal de turismo oficial, a cidade ainda conta com dezenas de fábricas do segmento espalhadas por todo o seu território.

E vale destacar que uma parcela significativa dessas fábricas está aberta para visitação, permitindo que turistas acompanhem de perto etapas como injeção de plástico, montagem e acabamento dos produtos.

Conforme relatado pelo portal Diário do Centro do Mundo, o roteiro inclui visitas guiadas a fábricas como Milk Brinquedos, Orange Toys e Usual Brinquedos. No entanto, para aproveitar o passeio, é necessário realizar agendamento prévio.

Além das fábricas que brinquedos: outras atrações de Laranjal Paulista

Embora a visitação às fábricas de brinquedos locais sejam ofertadas como uma das principais atrações da cidade, é importante destacar que Laranjal Paulista conta com diversas outras opções de entretenimento que prometem agradar a públicos variados, como:

Pedreira Esmeralda: por conta de sua beleza natural estonteante, se tornou um cartão-postal da cidade;

por conta de sua beleza natural estonteante, se tornou um cartão-postal da cidade; Santuário Arquidiocesano de São João Batista: outro grande destaque do local, chama atenção por sua arquitetura gótica repleta de detalhes;

outro grande destaque do local, chama atenção por sua arquitetura gótica repleta de detalhes; Mirante Municipal: oferece uma vista panorâmica privilegiada da cidade;

oferece uma vista panorâmica privilegiada da cidade; Praça Principal e Centro Cultural: ambiente perfeito para relaxar ou conhecer mais sobre a história da cidade;

ambiente perfeito para relaxar ou conhecer mais sobre a história da cidade; Parque Pedro Zanella: ideal para praticar atividades físicas e aproveitar a natureza.