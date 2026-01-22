Em estados como o Rio de Janeiro, a Bahia, São Paulo ou Santa Catarina, existem locais que chamam a atenção de celebridades de todo o mundo, que não hesitam em adquirir propriedades pela região escolhida.

Entretanto, a cantora portuguesa Katia Aveiro, que é irmã do jogador Cristiano Ronaldo, decidiu, junto de sua mãe Maria Dolores, adquirir 3 terrenos no litoral norte do Rio Grande do Sul, na divisa entre Maquiné e Xangri-Lá.

Os lotes integram o Brávia Marina & Beach Club, um condomínio náutico de luxo que, apesar do requinte, fica em uma parte pouco conhecida do estado. Apesar disso, o preço das aquisições não foram nada modestos.

De acordo com informações divulgadas pela revista Caras, os valores dos terrenos, que variam de 500 a 600 metros quadrados cada um, vão de R$ 600 mil a R$ 1,5 milhão, demandando assim um grande investimento.

Contudo, levando em conta toda a infraestrutura sofisticada que o condomínio oferece, que inclui piscinas com praias artificiais, quadras esportivas, áreas de convivência luxuosas e até mesmo um beach club exclusivo, fica claro que o investimento será recompensador.

Irmã de Cristiano Ronaldo vive no Brasil há anos

Diferentemente de Cristiano Ronaldo, que além de possuir luxuosas residências em Portugal, também está construindo uma gigantesca mansão na Arábia Saudita, onde joga pelo Al-Nassr, Katia Aveiro escolheu a América do Sul, e mais especialmente o Brasil para chamar de lar.

Casada há alguns anos com o empresário gaúcho Alexandre Bertolucci Jr., ela se mudou para Gramado, a região montanhosa do Rio Grande do Sul, que é popularmente conhecida por se assemelhar bastante com o território europeu.

Já Maria Dolores faz viagens frequentes ao Brasil para visitar a filha, chegando até mesmo a ter aproveitado alguns feriados no país. Porém, a compra dos terrenos brasileiros pode indicar uma vontade de se mudar também.