O dia 20 de março foi confirmado como feriado em algumas cidades brasileiras, garantindo folga para parte dos trabalhadores em 2026. Entre os municípios que adotam a data estão Vargem Alta (ES), Pinhais (RS), Anchieta (SC) e Piroquebi (SP), onde o dia é marcado por celebrações locais e religiosas. Apesar disso, a data não é considerada feriado nacional.

Essa diferença acontece porque estados e municípios têm autonomia para definir seus próprios feriados. Na prática, isso faz com que o calendário varie bastante pelo país: enquanto moradores dessas cidades poderão aproveitar a folga, em outras regiões o dia será de trabalho normal.

A proximidade com o fim de semana também aumenta o interesse pela data, já que, em alguns casos, é possível emendar dias de descanso. Por isso, o dia 20/03 acaba sendo visto por muitos como uma oportunidade de pausa, mesmo sem fazer parte do calendário oficial em todo o Brasil.

Ainda assim, a recomendação é que trabalhadores confirmem com suas empresas ou consultem o calendário municipal para evitar dúvidas. Como não há padronização nacional, a liberação depende exclusivamente da legislação local.

Veja como ficam os feriados nacionais em 2026

Diferente dos feriados municipais, os feriados nacionais valem para todo o território brasileiro e são definidos por lei federal. Em 2026, datas como Tiradentes, Dia do Trabalho, Independência do Brasil e Natal continuam garantidas, sendo os principais momentos de descanso coletivo.

No entanto, o calendário não é dos mais favoráveis para folgas prolongadas, já que alguns desses feriados caem em finais de semana. Isso faz com que datas locais, como o feriado de 20 de março em determinadas cidades, ganhem ainda mais relevância para quem busca uma pausa ao longo do ano.