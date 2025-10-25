Centenas de trabalhadores que moram na Paraíba vão ganhar folga nesta segunda, 27, e terça-feira, 28. O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB) anunciou a suspensão do expediente presencial no edifício-sede e em todas as zonas eleitorais do estado nestes dois dias. Mesmo com a pausa nas atividades presenciais, os serviços digitais seguirão disponíveis normalmente pela plataforma de autoatendimento eleitoral, permitindo que os cidadãos realizem consultas e solicitações sem sair de casa.

Mudança no feriado e decisão oficial

A interrupção do expediente ocorre devido à antecipação do feriado do Dia Nacional da Consciência Negra, tradicionalmente celebrado em 20 de novembro, para esta segunda (27). A terça-feira (28), por sua vez, corresponde ao feriado do Dia do Servidor Público, o que garante dois dias consecutivos de descanso aos trabalhadores do órgão.

A medida foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico (DJe) e oficializada por meio da Portaria nº 320/2025, assinada pelo presidente do TRE-PB, desembargador Oswaldo Trigueiro do Valle Filho. A decisão segue a orientação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que autoriza os tribunais a definirem seus próprios calendários de funcionamento e a suspenderem atividades em datas próximas a feriados.

Retorno das atividades e orientações ao público

O Tribunal reforça que o atendimento voltará ao normal na quarta-feira (29), das 7h às 14h, retomando todos os serviços presenciais. Durante o período de suspensão, o público pode continuar acessando ferramentas como emissão de certidões, consulta de títulos e regularização de pendências por meio do site oficial do TRE-PB.

Com a ampla divulgação da portaria, o Tribunal busca garantir transparência e evitar transtornos para advogados, eleitores e demais partes envolvidas em processos eleitorais, assegurando que todos estejam informados sobre o recesso temporário.