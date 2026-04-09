Algumas cidades brasileiras terão uma pausa na próxima terça-feira (14). Isso significa que bancos, parte do comércio e repartições públicas podem ficar fechados, em alguns casos, até por dois dias seguidos, dependendo de emendas locais.

Onde será feriado?

A data será considerada feriado municipal nas seguintes cidades:

Bahia (BA): Presidente Dutra

Presidente Dutra Ceará (CE): Baturité

Baturité Pará (PA): Conceição do Araguaia

Conceição do Araguaia Mato Grosso (MT): Nova Xavantina

Nova Xavantina São Paulo (SP): Botucatu, Caçapava, Catanduva e Gália

Botucatu, Caçapava, Catanduva e Gália Paraná (PR): Palmas e Tapejara

Palmas e Tapejara Santa Catarina (SC): Rio do Sul

Rio do Sul Rio Grande do Sul (RS): Constantina, Coronel Bicaco e Riozinho

Bancos e comércio: como funciona?

Nas cidades onde o feriado é válido os bancos não terão atendimento presencial, com apenas os serviços digitais disponíveis, e o comércio pode fechar ou funcionar em horário reduzido. Serviços públicos também param, com exceção dos essenciais.

Em alguns locais, pode haver emenda com o fim de semana ou outros dias, prolongando a folga. Por isso, vale a pena conferir como cada cidade vai organizar o funcionamento.

Atenção antes de sair de casa

Se você mora em uma dessas cidades, o ideal é se planejar e já antecipar pagamentos e compromissos. Verifique também os horários das lojas e serviços e, se precisar, use aplicativos bancários.