Algumas cidades brasileiras terão uma pausa na próxima terça-feira (14). Isso significa que bancos, parte do comércio e repartições públicas podem ficar fechados, em alguns casos, até por dois dias seguidos, dependendo de emendas locais.
Onde será feriado?
A data será considerada feriado municipal nas seguintes cidades:
- Bahia (BA): Presidente Dutra
- Ceará (CE): Baturité
- Pará (PA): Conceição do Araguaia
- Mato Grosso (MT): Nova Xavantina
- São Paulo (SP): Botucatu, Caçapava, Catanduva e Gália
- Paraná (PR): Palmas e Tapejara
- Santa Catarina (SC): Rio do Sul
- Rio Grande do Sul (RS): Constantina, Coronel Bicaco e Riozinho
Bancos e comércio: como funciona?
Nas cidades onde o feriado é válido os bancos não terão atendimento presencial, com apenas os serviços digitais disponíveis, e o comércio pode fechar ou funcionar em horário reduzido. Serviços públicos também param, com exceção dos essenciais.
Em alguns locais, pode haver emenda com o fim de semana ou outros dias, prolongando a folga. Por isso, vale a pena conferir como cada cidade vai organizar o funcionamento.
Atenção antes de sair de casa
Se você mora em uma dessas cidades, o ideal é se planejar e já antecipar pagamentos e compromissos. Verifique também os horários das lojas e serviços e, se precisar, use aplicativos bancários.
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