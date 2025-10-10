A Prefeitura da Serra, na Região Metropolitana do Espírito Santo, anunciou uma alteração no calendário municipal que vai garantir um feriado prolongado aos servidores públicos em outubro. O decreto, publicado no Diário Oficial nesta terça-feira (7), antecipa o ponto facultativo do Dia do Servidor Público — tradicionalmente celebrado em 28 de outubro — para o dia 27, uma segunda-feira.

Com a mudança, os servidores terão três dias consecutivos de descanso, já que a folga se somará ao fim de semana. A decisão, segundo a administração municipal, tem como objetivo oferecer um intervalo mais amplo de descanso e facilitar o planejamento das atividades internas.

Como fica o expediente municipal

Durante o feriado prolongado, as repartições públicas municipais estarão com o atendimento suspenso. No entanto, a Prefeitura reforçou que serviços essenciais continuarão operando normalmente, como as unidades de pronto-atendimento, a coleta de lixo, o patrulhamento da Guarda Civil Municipal e os plantões de obras e manutenção urbana.

Esses serviços são considerados indispensáveis ao funcionamento da cidade e, portanto, não são afetados pelo ponto facultativo. O expediente regular será retomado na terça-feira (28), dia em que originalmente se comemora o Dia do Servidor Público.

O significado da data e quem é beneficiado

O Dia do Servidor Público é comemorado nacionalmente em 28 de outubro desde 1939, quando foi instituído durante o governo de Getúlio Vargas. A data reconhece a importância dos profissionais que atuam em órgãos públicos, nas esferas municipal, estadual e federal.

A antecipação do ponto facultativo, no entanto, beneficia apenas os servidores municipais. Trabalhadores do setor privado, comércio e indústria seguirão com expediente normal nos dias 27 e 28.

Outras cidades seguem o exemplo

A decisão da Serra acompanha uma prática comum entre municípios que optam por ajustar o ponto facultativo para prolongar o descanso dos servidores. Cidades vizinhas como Vitória, Vila Velha, Cariacica e Linhares também estudam decretos semelhantes, com o intuito de alinhar o calendário administrativo e reduzir interrupções no meio da semana.