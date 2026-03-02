Em 2026, os brasileiros terão motivos de sobra para comemorar, já que ao contrário do que aconteceu nos últimos meses do ano passado, o calendário trará feriados em posições estratégicas, possibilitando folgas prolongadas e melhor aproveitamento das datas.

Entre os mais aguardados, está o Dia do Trabalhador, celebrado no dia 1º de maio, que neste ano garantirá 3 dias de descanso para empregados e estudantes por conta do dia da semana com o qual coincidiu.

Isso porque o feriado cairá em uma sexta-feira, fazendo não apenas com que a semana se encerre de forma precoce, mas também assegurando que os cidadãos possam desfrutar de um descanso prolongado, tendo bastante tempo para recuperar as energias.

Desta forma, em vez de apenas relaxar em casa por mais tempo, os brasileiros poderão organizar programações mais elaboradas, como participar de eventos culturais previstos para a data do Dia do Trabalho ou até mesmo realizar viagens no período.

Feriados prolongados de 2026: confira o calendário completo

Conforme mencionado anteriormente, o Dia do Trabalho não será a única chance de descanso estendido em 2026. Afinal, outros feriados também coincidirão com dias úteis estratégicos, ampliando as possibilidades de folgas prolongadas no ano. São eles:

3 de abril: Paixão de Cristo (sexta-feira);

Paixão de Cristo (sexta-feira); 21 de abril: Tiradentes (terça-feira);

Tiradentes (terça-feira); 7 de setembro: Independência do Brasil (segunda-feira);

Independência do Brasil (segunda-feira); 12 de outubro: Nossa Senhora Aparecida (segunda-feira);

Nossa Senhora Aparecida (segunda-feira); 2 de novembro: Finados (segunda-feira);

Finados (segunda-feira); 20 de novembro: Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (sexta-feira);

Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (sexta-feira); 25 de dezembro: Natal (sexta-feira).

Vale lembrar ainda que, em algumas cidades, o Corpus Christi é considerado feriado, apesar de ser oficialmente classificado como ponto facultativo. Por conta isso, a data pode garantir mais um dia de folga para muitos brasileiros ao longo do ano. Em 2026, segundo o calendário oficial, a celebração ocorrerá em 4 de junho, uma quinta-feira.