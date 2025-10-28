O mês de novembro contará com dois feriados importantes no calendário nacional. O Dia de Finados, celebrado em 2 de novembro, cairá em um domingo, sem possibilidade de prolongar o descanso. Já o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, no dia 20 de novembro, será em uma quinta-feira — o que abre espaço para um feriado prolongado, caso empresas e repartições adotem ponto facultativo na sexta-feira.

A data foi oficialmente reconhecida como feriado nacional em 2023, após a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Antes disso, o dia era apenas facultativo e sua adoção variava de acordo com cada estado ou município. O feriado homenageia Zumbi dos Palmares, líder quilombola morto em 20 de novembro de 1695, e celebra a luta do povo negro contra a escravidão e o racismo.

Origem e significado da data

O Dia da Consciência Negra foi instituído originalmente em 2011, como parte das ações de valorização da cultura afro-brasileira. A transformação em feriado nacional representou um marco histórico no reconhecimento da importância dessa luta e da contribuição da população negra para a formação do país.

Últimos feriados de 2025

Além do 20 de novembro, o ano de 2025 terá mais dois feriados nacionais: o Natal, em 25 de dezembro, que também cai em uma quinta-feira, e o Dia de Finados, já em novembro.

Em algumas cidades, como Belo Horizonte, haverá ainda um feriado municipal extra: o dia 8 de dezembro, dedicado a Nossa Senhora da Imaculada Conceição, que será em uma segunda-feira — mais uma oportunidade para prolongar o descanso.

Com essas datas, o fim do ano promete pequenos intervalos de pausa antes da chegada de 2026.