Na maioria dos países, março é visto como o mês em que diversas rotinas retornam à normalidade após o período de férias ou feriados prolongados. No entanto, para os cidadãos do Chile, o calendário ainda previa mais uma pausa.

Isso porque, há algumas décadas atrás, o país celebrava o Dia de São José, em homenagem ao pai adotivo de Jesus, considerado o padroeiro dos trabalhadores, no dia 19 de março, e assim garantiam mais uma folga no terceiro mês do ano.

Todavia, apesar da importância da data, o feriado acabou sendo excluído do calendário em meados de 2007 por conta de uma reforma promovida durante o primeiro mandato da ex-presidente Michelle Bachelet.

Em suma, a iniciativa teve como objetivo central promover ajustes considerados necessários para o aumento da produtividade nacional. Neste processo, diversos feriados religiosos perderam validade, e entre eles, o Dia de São José.

Atualmente, a data segue sendo celebrada pela Igreja Católica e por chilenos devotos de São José. Ainda assim, ela nunca recuperou seu status de feriado, mantendo-se como um dia comum no país.

Feriados religiosos do Chile: confira a lista

Embora nenhum projeto tenha sido aprovado para restituir o Dia de São José como feriado, o Chile ainda fortalece sua tradição religiosa mantendo diversas outras datas de cunho adorativo em seu calendário oficial de feriados, entre elas:

3 de abril: Paixão de Cristo;

Paixão de Cristo; 4 de abril: Sábado de Aleluia;

Sábado de Aleluia; 29 de junho: Dia de São Pedro e São Paulo;

Dia de São Pedro e São Paulo; 16 de julho: Dia de Nossa Senhora do Carmo (padroeira do Chile);

Dia de Nossa Senhora do Carmo (padroeira do Chile); 31 de outubro: Dia Nacional das Igrejas Evangélicas e Protestantes;

Dia Nacional das Igrejas Evangélicas e Protestantes; 1 de novembro: Dia de Todos os Santos;

Dia de Todos os Santos; 8 de dezembro: Imaculada Conceição de Maria;

Imaculada Conceição de Maria; 25 de dezembro: Natal

Além de representarem datas especiais para os devotos, grande parte das datas destacadas deve resultar em finais de semana prolongados, o que é benéfico tanto para os moradores quanto para o fortalecimento do turismo no país.