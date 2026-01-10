O ano de 2026 começa com uma notícia animadora para quem gosta de planejar viagens ou simplesmente aproveitar mais dias de descanso. A disposição dos feriados ao longo do calendário abre espaço para uma série de emendas, permitindo ao trabalhador prolongar folgas e organizar melhor o tempo livre. Ao todo, serão oito possibilidades de feriados estendidos, especialmente quando as datas caem próximas aos fins de semana.

Pela legislação trabalhista, o Brasil conta com dez feriados nacionais de descanso obrigatório para empregados com carteira assinada. Já as chamadas “pontes” entre feriados e fins de semana podem ser adotadas por meio de acordos coletivos ou decisões internas das empresas, sem prejuízo ao salário. Por isso, acompanhar o calendário oficial ajuda tanto no planejamento pessoal quanto no entendimento dos direitos garantidos ao trabalhador.

Datas estratégicas ao longo do ano

Em 2026, a maior parte dos feriados nacionais acontece em sextas-feiras ou segundas-feiras, o que facilita a criação de períodos prolongados de descanso. A Paixão de Cristo, celebrada em 3 de abril, cai em uma sexta-feira e abre o primeiro feriadão do ano. Em seguida, o Dia do Trabalho, em 1º de maio, também será numa sexta, favorecendo outra pausa de três dias.

No segundo semestre, o cenário se repete. O 7 de Setembro será comemorado numa segunda-feira, assim como Nossa Senhora Aparecida, em 12 de outubro, e Finados, em 2 de novembro. Essas datas permitem estender o descanso por todo o fim de semana. Já o Dia da Consciência Negra, em 20 de novembro, cai numa sexta-feira, enquanto o Natal, em 25 de dezembro, também encerra a semana, criando mais oportunidades de folga prolongada.

Pontos facultativos também entram no radar

Embora não sejam feriados nacionais, o Carnaval e o Corpus Christi costumam render boas emendas. Em 2026, o Carnaval acontece em fevereiro, com segunda e terça-feira nos dias 16 e 17, além da Quarta-feira de Cinzas como ponto facultativo. Já Corpus Christi, celebrado numa quinta-feira, pode permitir a tradicional “ponte”, a depender da decisão de cada empresa ou governo local.

Com tantas possibilidades, planejar com antecedência pode garantir mais descanso ao longo do ano.