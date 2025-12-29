A maior parte das nações adota algum tipo de legislação que assegura períodos mínimos de descanso para os trabalhadores. No entanto, ainda existem exceções — e a mais marcante delas está justamente em uma das maiores economias do mundo: os Estados Unidos. Sem uma lei federal que determine férias remuneradas, o benefício acaba sendo definido diretamente pelas empresas, o que cria uma realidade bastante desigual entre os profissionais.

O caso dos Estados Unidos, a exceção entre países desenvolvidos

Nos EUA, não existe qualquer obrigatoriedade de concessão de férias pagas. Cabe ao empregador decidir se oferece ou não o benefício e, quando oferece, qual será a duração. Em média, quem tem acesso ao descanso costuma receber entre 10 e 14 dias por ano, mas uma parcela significativa dos trabalhadores não consegue usufruir sequer desse período. A ausência de regulamentação faz com que muitos funcionários abram mão de pausas para não comprometer o emprego ou a renda.

Países asiáticos concentram os menores períodos de descanso

Embora a maioria das legislações ao redor do mundo assegure férias remuneradas, alguns países asiáticos oferecem períodos bastante reduzidos. Na China, o trabalhador recebe apenas cinco dias por ano. Filipinas e Tailândia adotam números semelhantes, garantindo entre cinco e seis dias de descanso. Apesar de curtos, esses períodos são remunerados, o que pelo menos assegura o vínculo empregatício durante a pausa.

Nações sem legislação específica para férias

Há ainda países que, assim como os Estados Unidos, não estabelecem dias mínimos de férias em suas leis trabalhistas. Entre eles estão Índia, Paquistão, Gâmbia e Sri Lanka. Nesses locais, a ausência de regulamentação cria cenários variados, dependendo da região e do tipo de contrato. As convenções da Organização Internacional do Trabalho (OIT) recomendam um período mínimo anual de descanso, mas as regras não são obrigatórias.

O contraste com grande parte do mundo

Enquanto a maioria das nações adota mecanismos de proteção ao descanso do trabalhador, o grupo de países sem regulamentação ou com períodos extremamente curtos permanece como exceção. A discussão sobre a importância das férias, porém, segue em pauta global, especialmente diante dos impactos da saúde mental e do aumento do burnout.