Produzido principalmente para o mercado sul-americano, o Pulse é um SUV que se destaca tanto por sua potência quanto por seus atributos tecnológicos. No entanto, esses detalhes não impediram quedas no preço do veículo.

Mas é importante destacar que, apesar de surpreendente, a baixa foi idealizada pela própria Fiat, tendo em vista que a montadora italiana deu início a uma campanha promocional que reduziu significativamente o preço inicial do veículo.

Conforme relatado pelo portal FDR, as condições agressivas oferecidas pela montadora italiana fizeram com que o Pulse passasse a apresentar valores a partir de R$ 99.990. Dessa forma, a Fiat pretende ampliar os números de vendas no país.

Além disso, o movimento também pode impactar o mercado automotivo como um todo, uma vez que, além de elevar a competitividade frente a concorrentes como o VW Tera, o valor praticado tende a obrigar diversas fabricantes a reverem suas estratégias.

Para atingir esse patamar de preço, a Fiat mexeu tanto no preço de tabela quanto no valor final da compra. E considerando que, mesmo em sua faixa original, o Pulse já registrava alta demanda, a tendência é que o SUV ganhe ainda mais destaque nos rankings de vendas com o novo preço.

Descontos expressivos da Fiat também são válidos para a picape Titano

Nesse mês de abril, a picape Titano também se tornou alvo de descontos agressivos, uma vez que a Fiat passou a oferecer condições que podem reduzir seu preço final em até R$ 68 mil, principalmente para clientes com CNPJ e produtores rurais.

Com as promoções, o veículo se consolidou como um rival direto de fenômenos como a Hilux, da Toyota, que se manteve no topo do ranking de vendas de picapes médias no país.

De acordo com dados oficiais da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), o modelo vinha apresentando números de vendas mais modestos, ocupando a 6ª posição. Contudo, com as mudanças recentes, a expectativa é de avanço no ranking.