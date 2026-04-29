Devido ao grande número de seleções que disputarão a edição de 2026 da Copa do Mundo, o mata-mata da competição pode se estender mais do que o habitual. E isso acabou despertando grande preocupação na Federação Internacional de Futebol (Fifa).

Isso porque as regras atuais do Mundial podem fazer com que muitos jogadores sejam suspensos em partidas importantes, já que o aumento no número de jogos amplia as chances de receber cartões amarelos.

Atualmente, atletas podem ser suspensos caso recebam dois cartões amarelos em jogos diferentes, e a contagem só será zerada nas quartas de final. Contudo, de acordo com informações divulgadas pelo portal BBC, a Fifa estuda ampliar esse limite.

Ainda não há definição sobre qual será a nova regra adotada pela entidade mas a possibilidade de zerar os cartões em duas fases do torneio em vez de apenas uma se destaca como uma das hipóteses consideradas.

Levando em conta que o tópico foi tratado como uma das prioridades no Conselho da Fifa nesta terça-feira (28), é provável que a decisão final seja divulgada ainda ao longo dessa semana.

Fifa avalia aumento no valor da premiação da Copa do Mundo

Outra alteração relevante que está sendo avaliada pela Fifa é o aumento na premiação para todas as 48 equipes que participarão da Copa de 2026. No último domingo (26), a entidade afirmou já estar negociando a possibilidade com as federações nacionais.

O acréscimo no valor vem sendo cogitado desde o final do ano passado, quando a Fifa passou a afirmar que a premiação poderia superar os US$ 700 milhões.

Todavia, em entrevista posterior ao portal Reuters, a entidade teria afirmado que, no atual ciclo de quatro anos (de 2023 a 2026), foi possível ultrapassar os US$ 11 bilhões em receita, o que indica que o prêmio pode ser ainda maior.