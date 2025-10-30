Depois de garantir a vaga na final da Libertadores ao vencer o Racing, da Argentina, o Flamengo vive momentos de euforia e planejamento. Enquanto o técnico Filipe Luís trabalha para conduzir o elenco ao título continental, a diretoria já discute os ajustes que serão feitos no grupo para a próxima temporada. Entre as possíveis saídas, um nome ganhou destaque: o do jovem Wallace Yan.

Considerado uma das grandes promessas do clube, o jogador perdeu espaço e prestígio nas últimas semanas. Segundo informações de bastidores, Filipe Luís e a alta cúpula rubro-negra comunicaram internamente a possibilidade de sua saída ainda na janela de transferências de 2026. A decisão vem após uma sequência de episódios de indisciplina que desgastaram a relação do atleta com o comando técnico.

Polêmicas dentro e fora de campo no time de Filipe Luis

Wallace chegou a ser um dos destaques do Flamengo no Mundial de Clubes, especialmente na partida contra o Chelsea, quando chegou a despertar o interesse de clubes europeus. Na época, o clube carioca fixou seu preço em 25 milhões de euros. No entanto, o cenário mudou. Após se envolver em polêmicas, como provocações a torcedores do Atlético-MG, expulsão em jogo contra o Bahia e presença em uma festa no mesmo dia em que foi cortado de uma partida contra o Palmeiras, o atleta passou a ser visto com desconfiança.

Futuro pode ser no futebol russo

De acordo com o portal Bolavip, o CSKA Moscou demonstrou interesse em contar com o jogador. O Flamengo, por sua vez, estaria disposto a negociar a transferência por cerca de 12 milhões de euros — aproximadamente R$ 74 milhões. O valor é bem inferior à pedida anterior, mas é visto como uma oportunidade para encerrar o ciclo do jogador no clube e evitar novos desgastes internos.