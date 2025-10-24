O cinema nacional ganhou destaque internacional com o sucesso de “Caramelo”, novo longa dirigido por Diego Freitas. Desde a estreia em 8 de outubro, o filme alcançou o Top 10 da Netflix em 90 países, somando mais de 15 milhões de visualizações e se tornando o título brasileiro de maior alcance global na plataforma.

História de afeto e superação

A trama acompanha Pedro, interpretado por Rafael Vitti, um jovem chef de cozinha que vive o auge da carreira quando recebe um diagnóstico de câncer. Diante da doença, ele passa a enxergar a vida sob uma nova perspectiva, tendo ao seu lado Amendoim, um cachorro caramelo que se torna seu maior companheiro. A amizade entre os dois transforma a rotina do protagonista e o ajuda a encontrar sentido e leveza mesmo nos momentos mais difíceis.

Inspiração e elenco de peso

O diretor Diego Freitas, conhecido por “Depois do Universo”, revelou que a história nasceu da relação com sua própria cachorra, Paçoca. Segundo ele, o longa busca mostrar como os animais têm o poder de nos ensinar sobre amor, lealdade e esperança.

O elenco reúne nomes de diferentes gerações da teledramaturgia brasileira, como Arianne Botelho, Noemia Oliveira, Ademara, Kelzy Ecard, Bruno Vinicius, Roger Gobeth, Olívia Araújo, Cristina Pereira e Carolina Ferraz.

Reconhecimento internacional

Com uma narrativa sensível e visual apurado, “Caramelo” tem emocionado espectadores ao redor do mundo. O sucesso do longa reforça o bom momento do audiovisual brasileiro, que vem conquistando espaço em plataformas de streaming globais. Para Diego Freitas, o alcance do filme é uma prova de que histórias simples e sinceras ainda têm o poder de tocar o público em qualquer idioma.