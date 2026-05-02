O Flamengo recebeu um duro golpe nos últimos dias e viu seu principal jogador sair de cena em um momento decisivo da temporada. Giorgian de Arrascaeta sofreu uma fratura na clavícula durante o empate por 1 a 1 contra o Estudiantes, pela Libertadores, e agora vira desfalque importante para as próximas semanas.

A lesão aconteceu ainda no primeiro tempo, após uma dividida forte, e foi confirmada logo após exames médicos. O camisa 10, que vive grande fase, deixa uma lacuna enorme no setor criativo da equipe. Além disso, o tempo de recuperação ainda é tratado com cautela pelo clube, já que esse tipo de problema pode variar de caso para caso.

Com a ausência do uruguaio, o técnico Leonardo Jardim terá um desafio imediato pela frente: reorganizar o meio-campo sem seu principal articulador. Internamente, a comissão técnica já trabalha com alternativas, mas nenhuma oferece exatamente o mesmo nível de criatividade e liderança de Arrascaeta.

Entre as opções, nomes como Carrascal ganham força para assumir a responsabilidade na armação, enquanto o treinador também pode apostar em mudanças táticas para compensar a perda. O problema é que, além da qualidade individual, Arrascaeta é considerado peça-chave no funcionamento coletivo da equipe.

A situação chega em um momento sensível da temporada, com jogos importantes pela frente, incluindo compromissos no Brasileirão e na Libertadores. Sem seu principal craque, o Flamengo agora depende da capacidade de adaptação de Leonardo Jardim para seguir competitivo e evitar que a “pior notícia da semana” impacte diretamente nos resultados dentro de campo.

A agenda do Flamengo na temporada

03/05, 16h00 – Flamengo x Vasco – Brasileirão

07/05, 21h30 – Independiente Medellín x Flamengo – Libertadores

10/05, 19h30 – Grêmio x Flamengo – Brasileirão

14/05, 21h30 – Vitória x Flamengo – Copa do Brasil

17/05, 19h30 – Athletico-PR x Flamengo – Brasileirão

20/05, 21h30 – Flamengo x Estudiantes – Libertadores

23/05, 21h00 – Flamengo x Palmeiras – Brasileirão

26/05, 21h30 – Flamengo x Cusco – Libertadores

31/05, 16h00 – Flamengo x Coritiba – Brasileirão