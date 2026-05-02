Em muitos lugares do mundo, a famosa taxa de serviço não faz parte da conta final em restaurantes. Diferente do que acontece no Brasil, onde a cobrança de 10% é comum, alguns países adotam modelos distintos. Nesses destinos, o valor já está incluído no preço ou simplesmente não existe o hábito de pagar gorjeta. Em alguns casos, inclusive, oferecer dinheiro extra pode ser visto de forma negativa.

Em países asiáticos como Japão, Coreia do Sul e China, a gorjeta não faz parte da cultura local. O atendimento de qualidade já é considerado obrigação dos estabelecimentos, sem necessidade de recompensa adicional. Em certos casos, tentar deixar dinheiro pode até causar constrangimento. Já em Hong Kong, a taxa costuma estar embutida na conta.

Na Europa, a prática também varia, mas em muitos países a cobrança extra é desnecessária. Na região da Escandinávia — que inclui Dinamarca, Noruega e Suécia — o serviço já está incluído no valor dos produtos. O mesmo acontece em Bélgica e Suíça, onde a legislação e os costumes eliminam a necessidade de gorjetas extras. Assim, o cliente paga apenas o que está no cardápio.

Outros países também seguem uma lógica semelhante, embora com algumas diferenças culturais. Na Austrália, por exemplo, a taxa já está incluída e a gorjeta é rara. Já na Argentina e em Portugal, não há obrigatoriedade de pagamento adicional, embora o gesto seja aceito em alguns casos. Isso mostra como o hábito de dar gorjeta varia bastante ao redor do mundo.

Entenda por que a taxa não é cobrada nesses países

A principal razão para a ausência da taxa de serviço em muitos desses países está na estrutura salarial dos trabalhadores. Em locais como Japão e Suíça, os funcionários recebem salários mais altos, o que reduz a dependência de gorjetas. Além disso, o custo do serviço já é incorporado diretamente ao preço dos alimentos e bebidas. Isso garante maior transparência para o consumidor.

Outro fator importante é a cultura local, que influencia diretamente esse comportamento. Em países asiáticos, por exemplo, o bom atendimento é visto como parte natural do serviço, sem necessidade de recompensa extra. Já na Europa, a regulamentação e os direitos trabalhistas ajudam a padronizar os pagamentos.