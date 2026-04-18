O Flamengo pegou torcedores e bastidores de surpresa ao anunciar a demissão do treinador Sergio Hernández, em uma decisão tomada após resultados abaixo do esperado e desempenho irregular recente, deixando claro já no primeiro momento que a mudança foi motivada pela queda de rendimento da equipe ao longo da temporada.

A saída do técnico argentino foi confirmada na noite deste sábado (18), encerrando sua passagem pelo comando do time de basquete do clube. A decisão veio depois de uma sequência de resultados negativos, incluindo campanhas aquém das expectativas em competições importantes, o que aumentou a pressão interna por mudanças imediatas.

Contratado com status de nome experiente e vitorioso no cenário internacional, Hernández não conseguiu manter o nível competitivo esperado pela diretoria e pela torcida. O desempenho recente, especialmente na reta decisiva da temporada, foi determinante para o desfecho, já que o Flamengo ainda tem compromissos relevantes pela frente.

Decisão aconteceu após sequência negativa e pressão por resultados no basquete rubro-negro



Com a saída, o auxiliar técnico Fernando Pereira assume o comando da equipe de forma interina. Ele será responsável por conduzir o time nos próximos jogos, incluindo a disputa dos playoffs do Novo Basquete Brasil (NBB), principal torneio nacional da modalidade.

Internamente, o clube já começa a avaliar possíveis nomes para assumir o cargo de forma definitiva, mas a prioridade imediata é reorganizar o elenco e recuperar a confiança do grupo. A diretoria entende que ainda há tempo para reagir na temporada, desde que a equipe volte a apresentar consistência dentro de quadra.

A mudança reforça o momento de instabilidade vivido pelo Flamengo no basquete, evidenciando a alta cobrança por resultados e a pouca margem para oscilações em um dos projetos mais ambiciosos do esporte no país.