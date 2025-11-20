Luciano Hang é hoje um dos empresários mais ricos do Brasil. Seu nome nem sempre desperta o mesmo reconhecimento imediato que o de uma grande figura da TV, mas seus números financeiros ocupam o topo das listas de bilionários do varejo.

Criador da Havan e responsável por transformar uma pequena loja de Brusque em uma rede nacional, Hang se consolidou como um dos personagens mais influentes da economia brasileira.

E, apesar de dividir o primeiro nome com um dos apresentadores mais conhecidos da Globo, sua fortuna alcança um patamar que deixa qualquer comparação distante.

Fortuna de Luciano Hang deixa apresentador da Globo se sentindo pobre

O apresentador em questão é Luciano Huck, rosto central da programação dominical da Globo e um dos comunicadores mais populares do país. Sua trajetória no entretenimento lhe garantiu prestígio, estabilidade contratual e um dos salários mais altos da televisão.

Estimativas divulgadas por especialistas do setor de mídia apontam que Huck recebe algo em torno de quatro milhões de reais por mês, valor impulsionado não só pelo Domingão, mas também pela participação nos resultados comerciais do programa.

Esses números ajudam a dimensionar a importância dele dentro da emissora. Quanto ao patrimônio acumulado, fontes do mercado calculam que ele esteja próximo de um bilhão de reais.

Os valores não são confirmados pelo apresentador nem pela Globo, mas se mantêm como referência adotada por analistas e jornalistas.

Luciano Hang acumula uma das maiores fortunas do país

Mesmo assim, quando o foco se volta para Luciano Hang, o cenário financeiro assume outra escala. A revista Forbes estima que o empresário tenha ultrapassado a marca dos doze bilhões de reais.

A diferença é tão ampla que coloca Hang mais de dez vezes acima das projeções feitas para Huck. Essa distância reforça como o setor de varejo, quando bem estruturado, movimenta cifras muito superiores às da televisão.

A história de Hang ajuda a explicar o salto. Desde os anos 1980, ele expandiu a Havan com foco em grandes lojas, variedade de produtos e forte presença em cidades de diferentes portes.

Hoje, a rede opera em todas as regiões do país e mantém milhares de funcionários. O faturamento anual chega à casa dos dezoito bilhões de reais, resultado que sustenta planos contínuos de expansão e a meta de alcançar duzentas unidades em poucos anos.

A comparação entre os dois Lucianos mostra que fama e riqueza nem sempre caminham juntas.

Huck segue como referência na TV, mas Luciano Hang domina um setor que opera em uma escala muito maior, o que explica por que sua fortuna se destaca tanto e provoca o contraste que chamou a atenção do público.