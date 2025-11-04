O dia começou com tempo firme em muitas partes do Brasil, especialmente nas regiões Norte e Nordeste, onde o sol predomina e as temperaturas seguem elevadas. No entanto, esse cenário vai mudar em breve em alguns estados por conta de uma frente fria de fraca intensidade.

Esse fenômeno está avançando pelo país e deve provocar uma virada no clima nos próximos dias, com queda nas temperaturas e aumento das chuvas em áreas do Sul, Sudeste e parte do Centro-Oeste.

Apesar dessa mudança, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta que novembro, de forma geral, tende a ser um mês com menos chuvas do que o normal em boa parte do território nacional.

Frente fria vai acabar com calor nos próximos dias em alguns estados do Brasil

Nesta terça-feira (04), o tempo ainda é estável em grande parte da região Sul, com poucas áreas de instabilidade restritas ao litoral e ao extremo norte do Paraná. No entanto, a tranquilidade atmosférica tem os dias contados.

A partir de quinta-feira (06), uma área de baixa pressão atmosférica deve se formar entre o norte do Rio Grande do Sul e o sul do Paraná, intensificando as condições para chuvas fortes, ventos e até queda de granizo, principalmente em Santa Catarina e no norte gaúcho.

No Sudeste, a instabilidade já marca presença em Minas Gerais e no Rio de Janeiro, onde há registro de pancadas isoladas nesta terça. Com o avanço da frente fria, as precipitações devem se intensificar, especialmente no interior mineiro e na Zona da Mata, onde há risco de temporais.

No Espírito Santo, o tempo também deve ficar mais instável nos próximos dias. São Paulo, por sua vez, ainda registra calor em diversas áreas, mas deve enfrentar chuvas mais significativas a partir de quarta (05), sobretudo no interior do estado.

No Centro-Oeste, o padrão de calor e pancadas esparsas continua nesta terça. Goiás e o Distrito Federal já apresentam sinais de instabilidade, que deve se intensificar com a chegada da frente fria.

Em Mato Grosso do Sul, o calor ainda predomina, mas a expectativa é de mudança no tempo no fim da semana.

Frente fria deve perder força e novembro será mais seco, diz Inmet

Apesar desse início de mês mais agitado, o Inmet prevê que novembro será menos chuvoso em várias regiões.

No Sul, os volumes devem ficar abaixo da média, especialmente no Paraná. No Sudeste, o excesso de chuva deve se concentrar apenas em Minas e Espírito Santo.

O Centro-Oeste terá um comportamento variado: enquanto Mato Grosso do Sul pode enfrentar déficit hídrico, o Distrito Federal e Goiás tendem a registrar chuvas ligeiramente acima do esperado.

Já o Nordeste segue com temperaturas elevadas e baixa umidade, e no Norte, a irregularidade nas chuvas predomina, com Amazonas mais úmido e estados como Acre e Amapá permanecendo secos.