A primeira semana de novembro começa com contrastes marcantes no clima brasileiro. Enquanto algumas regiões enfrentam chuvas intensas com potencial para transtornos, outras lidam com calor extremo e tempo seco.

De acordo com os institutos meteorológicos, o Sul, parte do Sudeste e áreas do Centro-Oeste estão no centro das atenções por causa de temporais previstos nos próximos dias.

Em contrapartida, regiões do Norte e do Nordeste devem registrar altas temperaturas e baixos índices de umidade.

Apesar dessa instabilidade inicial, a projeção do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para o restante do mês indica um cenário menos chuvoso: os volumes acumulados tendem a ficar dentro ou até abaixo da média histórica em grande parte do território nacional.

Estado brasileiro vai sofrer com chuvas fortes nesta semana

Nesta semana, os eventos mais severos devem atingir os estados do Sul, especialmente a partir da próxima quinta-feira, dia 06 de novembro.

Um sistema de baixa pressão atmosférica deve se formar entre o norte do Rio Grande do Sul e o sul do Paraná, favorecendo a ocorrência de chuvas volumosas, ventos intensos e risco de granizo.

Em algumas localidades de Santa Catarina e do norte gaúcho, os acumulados podem superar os 100 milímetros, o que pode causar alagamentos e interromper temporariamente as atividades agrícolas.

No Sudeste, o tempo também será instável. Entre segunda (03) e quarta-feira (05), pancadas de chuva são esperadas em Minas Gerais, Rio de Janeiro e partes do Espírito Santo, com atenção redobrada para o risco de granizo no sul mineiro.

Em São Paulo, a previsão indica chuvas mais concentradas no interior, com menor impacto na capital. Apesar da precipitação, as temperaturas continuam elevadas na maior parte da região, com máximas chegando a 35 °C em áreas do norte mineiro.

Estados do Centro-Oeste, Nordeste e Norte também podem registrar chuva, mas altas temperaturas serão predominantes

O Centro-Oeste seguirá um padrão parecido, com chuvas pontuais e calor predominando. Em Goiás e no Distrito Federal, há expectativa de temporais isolados, com volumes que podem alcançar os 40 milímetros.

No entanto, em Mato Grosso do Sul, o tempo seco e as altas temperaturas devem persistir por mais dias, com valores acima dos 30 °C, dificultando o avanço do plantio em algumas áreas.

No Nordeste, o calor será o destaque da semana. Em estados como Maranhão, Piauí e Ceará, os termômetros devem registrar máximas próximas dos 40 °C. A umidade relativa do ar despenca, aumentando o risco de incêndios florestais.

A exceção fica por conta de áreas do sul do Maranhão e oeste da Bahia, onde há possibilidade de chuvas moderadas até sexta-feira.

Na região Norte, a semana começa com chuvas em pontos do Amazonas, Rondônia e sul do Pará, com acumulados entre 30 e 40 milímetros. Já o Acre, Roraima e o Amapá devem enfrentar tempo firme e calor excessivo, com registros acima dos 38 °C em algumas cidades.

Chuva deve ficar na média ou abaixo da média ao longo de todo o mês de Novembro

Apesar da intensidade das chuvas nesta primeira semana, o cenário para novembro como um todo deve ser mais seco. Segundo o Inmet, a maior parte do país terá precipitações dentro da normalidade ou abaixo dela.

No Sul, o mês tende a ser menos chuvoso, especialmente no Paraná e oeste de Santa Catarina. O Sudeste apresenta tendência de chuvas acima da média apenas em Minas Gerais e Espírito Santo.

No Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul e parte do Mato Grosso devem registrar déficits hídricos, enquanto Goiás e o Distrito Federal podem ter leve excesso de chuva.

No Nordeste, o volume de precipitação permanece próximo da média, mas abaixo dela no sul do Maranhão, Piauí e centro-leste da Bahia.

Por fim, no Norte, a irregularidade predomina: o Amazonas e partes do Pará e Rondônia devem ter um novembro mais úmido, mas áreas como Acre, Amapá e Tocantins seguem mais secas.

Assim, o mês começa com extremos e deve terminar com equilíbrio climático na maioria das regiões.