O mercado de carros elétricos no Brasil ganhou um novo concorrente de peso com a chegada do Geely EX2. O modelo chama atenção por unir características de veículos mais sofisticados com um preço acessível, sendo lançado por cerca de R$ 119.990 — praticamente o mesmo valor do BYD Dolphin Mini, um dos modelos mais populares da categoria.

Apesar do preço semelhante, o EX2 se destaca pelo conjunto mecânico mais robusto. Equipado com motor elétrico de 116 cv e tração traseira — algo raro no segmento —, o modelo entrega desempenho superior ao rival direto, que tem potência menor. Além disso, a proposta da Geely aposta em uma condução mais equilibrada e estável.

Outro ponto forte do modelo está no espaço interno e na construção. Com dimensões próximas às de um SUV compacto, como o Volkswagen T-Cross, o hatch oferece bom conforto para cinco ocupantes, além de porta-malas de 375 litros e até um compartimento dianteiro extra. A cabine também aposta em tecnologia, com central multimídia de 14,6 polegadas e acabamento mais refinado.

Por outro lado, o modelo também apresenta limitações. A autonomia de cerca de 289 km é inferior à de alguns rivais, e o desempenho em velocidades mais altas não é seu principal destaque. Ainda assim, o Geely EX2 surge como uma opção equilibrada, combinando preço competitivo com características que lembram veículos de padrão mais elevado.

Modelo chinês aposta no custo-benefício para ganhar espaço

A estratégia da Geely no Brasil é clara: oferecer mais por menos. Com um carro mais potente e espaçoso pelo mesmo preço de um concorrente direto, a marca busca atrair consumidores que querem migrar para o elétrico sem abrir mão de desempenho e conforto.

Ao mesmo tempo, o sucesso do modelo dependerá de fatores como rede de concessionárias, pós-venda e confiança do consumidor. Mesmo sendo uma marca global forte, a Geely ainda está em processo de consolidação no Brasil, o que pode pesar na decisão de compra frente a rivais já estabelecidos no mercado.