Uma das maiores fabricantes chinesas de cabos para veículos elétricos, energia solar e tecnologias industriais avançadas planeja instalar uma super fábrica no Brasil, na cidade de Blumenau (SC). A empresa Xinhongye Wire & Cable Co., Ltd. assinou um termo de intenção com a Prefeitura local durante visita oficial do prefeito às cidades chinesas de Changzhou e Wuxi.

O projeto ainda está em fase inicial, mas representa um passo importante para atrair investimentos estrangeiros na região, especialmente no setor de tecnologia para mobilidade elétrica. A fábrica pode gerar empregos, fortalecer a cadeia produtiva e impulsionar a economia local, acompanhando a expansão global da produção de componentes para carros elétricos.

A iniciativa segue um movimento maior de empresas chinesas que ampliam seus investimentos no Brasil, tanto na indústria quanto na tecnologia. Montadoras e fabricantes de componentes eletrificados enxergam o país como mercado estratégico para exportação e produção local, aproveitando a crescente demanda por veículos sustentáveis.

Esse investimento também pode aumentar a competitividade do Brasil na mobilidade elétrica, atraindo mais empresas do setor e fortalecendo parcerias com a China em inovação tecnológica. Agora, a expectativa é pela definição do cronograma de implantação, incentivos fiscais e impactos socioeconômicos na região de Blumenau.

Investimento pode impulsionar tecnologia e empregos

A chegada da gigante chinesa promete movimentar a economia de Blumenau e regiões vizinhas, criando oportunidades de emprego em diferentes níveis, desde a produção industrial até funções administrativas e técnicas. Especialistas destacam que a presença de uma empresa desse porte também pode atrair fornecedores e parceiros locais.

Além do impacto econômico, o projeto contribui para o avanço da inovação e da sustentabilidade no setor automotivo brasileiro. A instalação da fábrica permitirá a transferência de conhecimento tecnológico e o desenvolvimento de soluções mais modernas e eficientes, consolidando Santa Catarina como um polo estratégico para a indústria de mobilidade elétrica no país.