O San Lorenzo, um dos clubes mais tradicionais da Argentina, vive uma de suas maiores crises financeiras. A equipe de Buenos Aires foi oficialmente notificada sobre uma dívida com o fundo de investimento suíço AIS Investment Fund e pode ter a falência decretada caso não quite o valor até o próximo domingo (19), segundo informações da TyC Sports.

Dívida milionária e origem do impasse

A pendência gira em torno de 4,7 milhões de dólares — cerca de R$ 25,8 milhões na cotação atual — e tem origem em um empréstimo firmado em 2020, durante a negociação do atacante Adolfo Gaich com o CSKA Moscou, da Rússia. Na época, o então presidente do San Lorenzo optou por antecipar parte da receita da venda, contraindo o empréstimo com o fundo suíço.

O acordo previa que o pagamento da transferência seria feito ao AIS Investment Fund, mas o CSKA acabou depositando diretamente ao clube argentino. Desde então, o valor do empréstimo nunca foi devolvido, o que gerou um impasse jurídico que se arrasta há cinco anos.

Justiça determina pagamento imediato

A Justiça já havia decidido anteriormente que o San Lorenzo deveria pagar 3,9 milhões de dólares — cerca de R$ 21,6 milhões — acrescidos de juros. Com o passar do tempo, o montante total atingiu o valor atual e a decisão se tornou definitiva, sem possibilidade de recurso.

Tentativas de acordo frustradas

De acordo com veículos argentinos, os advogados do clube tentaram negociar um novo prazo e um possível acordo de quitação, mas não houve consenso com o fundo suíço. Agora, o San Lorenzo tem até domingo para pagar integralmente o débito e evitar que seja oficialmente declarado falido — um desfecho que marcaria um dos capítulos mais sombrios da história do campeão da Libertadores de 2014.