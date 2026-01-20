Mesmo após deixar o programa, ainda que por desistência, muitos ex-participantes do programa Big Brother Brasil (BBB) ainda continua sob contrato por um período acordado com a Rede Globo, que engloba participações em atrações, entrevistas e campanhas publicitárias.

Entretanto, quando a saída é motivada por violação das regras de convivência, o acordo é rescindido, retirando todos os direitos do participante. E é justamente nesta situação que se encontra Pedro Henrique, que deixou a casa mais vigiada no Brasil no último domingo (18).

Na ocasião, o ex-participante, que foi escolhido pelo público após participar da dinâmica da Casa de Vidro no Sul do país, apertou o botão de desistência. Porém, a decisão só surgiu depois que ele foi acusado de assédio pela participante Jordana Morais, que alegou que Pedro teria seguido-a até a despensa e tentado beijá-la à força.

Por conta disso, a Globo optou por tratar o ex-brother como expulso, encerrando o contrato de forma imediata e aplicando as cláusulas previstas para este tipo de situação. Sendo assim, Pedro não deve receber nenhum tipo de pagamento e nem mesmo aparecer em programas relacionados à emissora.

Sem contrato, ex-BBB pode ser internado

Em entrevista ao portal Léo Dias, familiares de Pedro relataram que o ex-BBB, que desembarcou em Curitiba nesta segunda-feira (19), deixou o reality da Globo em estado de “forte abalo emocional”, apresentando possíveis sinais de desorientação.

Por conta disso, ele deve ser internado em uma clínica psiquiátrica ainda nesta semana para dar início a um tratamento. Fontes próximas ao ex-participante afirmaram que, no momento, eles estão em busca de um local realmente seguro.

Por não possuir mais contrato com a Globo, Pedro ficará livre para concluir os possíveis tratamentos que será submetido. Todavia, questões como seu casamento, que pode ter chegado ao fim, e sua carreira tomaram rumos incertos.