Sem os direitos de transmissão do Paulistão 2026, atualmente exibido pela Record, a Globo concentrará suas atenções em um dos duelos mais aguardados do futebol brasileiro neste início de temporada. A emissora carioca é a detentora da Supercopa do Brasil, competição decidida em jogo único e marcada para o dia 1º de fevereiro, no primeiro domingo do mês.

A previsão é de que a partida seja realizada às 16h, embora o horário das 18h ainda esteja em avaliação. Corinthians e Flamengo entram em campo para disputar a primeira taça de 2026. O clube paulista garantiu a vaga ao conquistar a Copa do Brasil, enquanto o time carioca assegurou participação após levantar o troféu do Brasileirão de 2025.

A narração do confronto deve ser conduzida por Luis Roberto, enquanto Everaldo Marques se prepara para assumir as transmissões da Fórmula 1 a partir de março. Para os comentários, Caio Ribeiro e Júnior aparecem entre os nomes mais cotados para a cobertura ao vivo.

Maior vencedor da Supercopa com três conquistas (2020, 2021 e 2025), o Flamengo irá em busca do tetracampeonato. Já o Corinthians, vencedor da edição de 1991, volta a disputar o troféu após longos 35 anos. O torneio foi extindo pela CBF em 1992 e só retornou ao calendário da entidade em 2020.

Os campeões da Supercopa do Brasil