Nesta quinta-feira (19), o goleiro Bruno fez sua estreia no elenco do time acreano Associação Desportiva Vasco da Gama (Vasco-AC), que entrou em campo para disputar pela Copa do Brasil contra o Velo Clube.

Todavia, o que deveria ser um momento de celebração para o jogador, que retornava à competição após anos afastado, rapidamente se transformou em tensão, já que aos 21 minutos do primeiro tempo, Bruno sofreu um mal-estar súbito e caiu no gramado da Arena da Floresta.

Além de ter recebido atendimento médico imediato, o goleiro também foi acudido por seus companheiros de equipe, que o abanaram com as próprias camisas para aliviar o calor e, com isso, estimular sua recuperação.

De acordo com a equipe médica do Vasco-AC, ele teria sofrido uma alteração na pressão arterial, motivada principalmente pelo desgaste físico. Contudo, apesar do susto inicial, Bruno se recuperou rapidamente e decidiu continuar na partida.

Bruno brilha em campo, mas Vasco-AC levou a pior

É importante destacar que o atleta, condenado a 22 anos de prisão pelo homicídio triplamente qualificado da modelo Eliza Samudio, apresentou um desempenho excepcional em campo, mesmo já estando com 41 anos.

Após se recuperar, Bruno conseguiu realizar diversas defesas impressionantes, incluindo dois pênaltis, e chegou até mesmo a marcar um gol. Entretanto, seu desempenho não foi suficiente para garantir a vitória do Vasco-AC.

O time conseguiu abrir o placar ainda no primeiro tempo, mas acabou sofrendo um empate aos 16 minutos do segundo tempo. Sem a marcação de novos gols, a disputa acabou sendo decidida nos pênaltis.

No fim, o Velo Clube acabou saindo vitorioso, marcando 3 pontos no total nas penalidades. Com a derrota, que ocorreu ainda na fase inicial da competição, o Vasco-AC perdeu a chance de seguir na disputa pelo título na Copa do Brasil, e agora precisará se dedicar ao campeonato estadual.