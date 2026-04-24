Nesta sexta-feira (24), o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) dará início a mais um ciclo de pagamentos, contemplando milhões de aposentados e pensionistas. Contudo, muitos segurados podem se surpreender com o valor disponível para saque.

Isso porque a autarquia encaminhará, junto do valor mensal do benefício, o montante equivalente à primeira parcela do abono anual, que é popularmente conhecido como “13º salário do INSS”.

Antecipado por conta da assinatura do Decreto nº 12.884, o pagamento será encaminhado primeiramente aos beneficiários que recebem até um salário mínimo (R$ 1.621). Seguindo o calendário oficial do INSS, que é organizado com base na ordem do número final do benefício (NB) dos segurados, o pagamento foi programado para as seguintes datas:

NB final 1: 24 de abril;

NB final 2: 27 de abril;

NB final 3: 28 de abril;

NB final 4: 29 de abril;

NB final 5: 30 de abril;

NB final 6: 4 de maio;

NB final 7: 5 de maio;

NB final 8: 6 de maio;

NB final 9: 7 de maio;

NB final 0: 8 de maio.

Já os aposentados e pensionistas que recebem valores mais altos, limitados ao teto atual do INSS (R$ 8.475,55), só passarão a receber o pagamento a partir do mês de maio, com os depósitos programados para ocorrer na seguinte ordem:

NB finais 1 e 6: 4 de maio;

NB finais 2 e 7: 5 de maio;

NB finais 3 e 8: 6 de maio;

NB finais 4 e 9: 7 de maio;

NB finais 5 e 0: 8 de maio.

Data de saque da segunda parcela do 13º do INSS já foi definida

É relevante lembrar que os segurados não precisarão esperar muito tempo para ter acesso à segunda parcela do 13º do INSS, uma vez que a data de saque do valor também já foi estabelecida previamente. De acordo com o calendário da autarquia, os pagamentos foram programados para:

Benefícios até um salário mínimo (R$ 1.621):

NB final 1: 25 de maio;

NB final 2: 26 de maio;

NB final 3: 27 de maio;

NB final 4: 28 de maio;

NB final 5: 29 de maio;

NB final 6: 1º de junho;

NB final 7: 2 de junho;

NB final 8: 3 de junho;

NB final 9: 5 de junho;

NB final 0: 8 junho;

Benefícios acima de um salário mínimo (até R$ 8.475,55):

NB finais 1 e 6: 1º de junho;

NB finais 2 e 7: 2 de junho;

NB finais 3 e 8: 3 de junho;

NB finais 4 e 9: 5 de junho;

NB finais 5 e 0: 8 de junho.