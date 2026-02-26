O governo de São Paulo anunciou um projeto-piloto em Urupês, no noroeste do estado, para testar gratuitamente o medicamento injetável Mounjaro em moradores com sobrepeso ou obesidade. O objetivo é analisar os efeitos do medicamento sobre perda de peso e saúde metabólica. Os resultados obtidos com esse projeto podem orientar futuras políticas públicas.

Seleção de participantes

O programa atenderá até 200 moradores, com critérios específicos de elegibilidade. Poderão participar pessoas com mais de 40 anos ou com IMC elevado, que apresentem comorbidades como diabetes tipo 2, hipertensão ou problemas hepáticos, e que já tenham tentado métodos de controle de peso por ao menos seis meses. A prioridade é para aqueles em situação de vulnerabilidade ou na fila para cirurgias bariátricas.

Todos os inscritos receberão acompanhamento de uma equipe multidisciplinar, incluindo endocrinologistas, nutricionistas, psicólogos e profissionais de educação física, garantindo monitoramento e orientação durante o processo.

Como o medicamento atua

O Mounjaro age sobre dois hormônios produzidos pelo intestino, GIP e GLP-1, estimulando a produção de insulina e reduzindo a fome. Estudos recentes indicam que o medicamento pode gerar perda de peso superior a 20% em pouco mais de um ano, desempenho considerado superior ao de outros medicamentos semelhantes, como Wegovy e Ozempic.

Experiências anteriores e expectativas

Projetos como esse já foram realizados em outras cidades, como Vilhena (RO), com resultados positivos em pacientes com obesidade severa e comorbidades. A iniciativa em Urupês visa ampliar o conhecimento sobre a eficácia do medicamento.

O prefeito Beto Cacciari ressaltou que o projeto oferece uma alternativa de tratamento acessível, mas responsável, para quem enfrenta dificuldades com sobrepeso ou obesidade.