O governo federal anunciou mudanças importantes no funcionamento do Bolsa Família em 2026, com ajustes no calendário de pagamentos e atualização das regras do programa. As alterações fazem parte de um pacote de aprimoramento que busca tornar a distribuição do benefício mais eficiente, além de reforçar os critérios de acesso e permanência das famílias atendidas.

Uma das principais mudanças está no calendário de pagamentos, que segue sendo feito de forma escalonada conforme o número final do NIS (Número de Identificação Social). Em abril de 2026, por exemplo, os depósitos começam na segunda quinzena do mês e seguem até o dia 30, garantindo melhor organização e evitando filas nas agências bancárias.

Além disso, o programa mantém o valor mínimo de R$ 600 por família, mas pode ultrapassar esse valor com adicionais. Famílias com crianças de até 6 anos recebem R$ 150 por filho, enquanto gestantes, nutrizes e jovens entre 7 e 18 anos garantem acréscimos de R$ 50 por integrante, ampliando o alcance social do benefício.

Outra novidade importante é o reforço na fiscalização e na atualização cadastral. O governo intensificou o cruzamento de dados para evitar irregularidades e garantir que o auxílio chegue a quem realmente precisa. Com isso, beneficiários com inconsistências podem ter o pagamento bloqueado até regularização no Cadastro Único.

O conjunto de mudanças também busca integrar o Bolsa Família a outras políticas públicas, fortalecendo áreas como saúde, educação e assistência social. A proposta é não apenas garantir renda imediata, mas também criar condições para que as famílias superem a situação de vulnerabilidade ao longo do tempo.

Calendário Bolsa Família Abril 2026

NIS 1: 16 de abril

NIS 2: 17 de abril

NIS 3: 20 de abril

NIS 4: 22 de abril

NIS 5: 23 de abril

NIS 6: 24 de abril

NIS 7: 27 de abril

NIS 8: 28 de abril

NIS 9: 29 de abril

NIS 0: 30 de abril