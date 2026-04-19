Apesar de 2026 ainda estar se encaminhando para seu quinto mês, o governo federal já definiu o valor inicial do salário mínimo de 2027, sinalizando um relevante aumento para trabalhadores que recebem o montante.

Conforme registrado em documentos enviados ao Congresso Nacional, a estimativa é de a quantia fique em torno de R$ 1.717, superando o total fixado para o salário atual em 5,9%.

O novo valor foi definido utilizando o cálculo padrão, oficializado pela Lei 14.663/2023, que se baseia na soma do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) acumulado ao total de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de dois anos anteriores.

É relevante destacar que o total ficou ligeiramente abaixo das previsões iniciais, divergindo do montante indicado no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) encaminhado no final do ano passado, que projetava o salário em até R$ 1.724.

Contudo, a redução pode estar relacionada a alterações nos fatores do cálculo, que visa garantir o aumento real do salário sem prejudicar as contas públicas. Portanto, é possível que, até o fim de 2026, novas alterações de valor possam ocorrer.

Além dos trabalhadores: valor do salário mínimo favorecerá milhões de brasileiros

Ainda que seja estabelecido com foco nos trabalhadores formais, vale lembrar que o valor do salário mínimo exerce influência mais ampla no país, uma vez que também serve como parâmetro para programas sociais e benefícios previdenciários.

Isso significa que aposentados e pensionistas, que recebem pagamentos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), também passarão a receber o valor de R$ 1.717 a partir do próximo ano caso ele seja aprovado, o que certamente fará diferença em seu orçamento mensal.

Além disso, brasileiros que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC) também serão contemplados, uma vez que o valor do salário mínimo vigente serve como referência para o programa.