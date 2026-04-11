Considerada a “Rainha da Televisão Brasileira”, a apresentadora Hebe Camargo consolidou uma trajetória marcante na programação nacional, tornando-se uma das figuras mais emblemáticas da TV, com um legado que segue vivo mesmo anos após sua morte.

Mas vale destacar que, além de reconhecimento, sua extensa carreira também lhe garantiu uma generosa fortuna, que de acordo com o filho da apresentadora, Marcello Camargo, era composta principalmente por bens de difícil liquidez, como mansões e carros de luxo.

Inclusive, durante sua participação no Link Podcast em 2024, o descendente de Hebe revelou que, apesar de ser o único herdeiro da apresentadora, teria dividido todos os bens com seu primo, Claudio Pessutti, que até sua morte, em 2021, administrava o patrimônio dela.

De acordo com ele, os bens compartilhados incluíam uma mansão com mais de 7 mil m² situada no bairro Cidade Jardim, em São Paulo, que foi vendida por R$ 30 milhões em 2023, e diversas joias, que também acabaram sendo comercializadas.

Marcello também afirmou que manteve apenas uma das quatro Mercedes-Benz que a mãe colecionava, explicando que a decisão foi motivada pelo forte apego da apresentadora ao automóvel.

Mansão onde Hebe Camargo morou está em estado preocupante

A propriedade situada na região às margens do Rio Pinheiros, vendida em 2023, contrasta com outra mansão de Hebe, localizada no bairro do Morumbi, que atualmente, encontra-se em péssimas condições de conservação.

O imóvel de cerca de 2,2 mil m² de área total, onde a apresentadora viveu por décadas ao lado do empresário Lélio Ravagnani, se tornou alvo de uma intensa guerra jurídica, o que resultou em sua degradação ao longo dos anos.

Além de estar completamente abandonada, a mansão, avaliada em cerca de R$ 8,6 milhões, já acumula débitos milionários. E apesar de estar prevista para ir a leilão, as negociações foram adiadas diversas vezes.