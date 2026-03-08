A mais recente atualização da Lei da Herança no Brasil, que é baseada no Código Civil de 2002, assegura que ao menos 50% dos bens sejam obrigatoriamente destinados aos chamados “herdeiros necessários”, sendo eles os descendentes (filhos e netos), ascendentes (pais e avós) e o cônjuge ou companheiro.

E vale destacar que, atualmente, as únicas formas de se perder o direito à herança são por meio de renúncia, formalizada em cartório pelo próprio herdeiro, ou por conta de indignidade ou deserdação. Contudo, este cenário pode mudar muito em breve.

Isso porque o Projeto de Lei nº 4/2025, de autoria do senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), promete alterar significativamente o Código Civil e tem avançado bastante, estando atualmente nas mãos do senador Veneziano Vital do Rêgo, que é o atual relator.

Entre as centenas de mudanças propostas pelo texto, está a possibilidade de incluir explicitamente o “abandono afetivo voluntário e injustificado” como causa de exclusão da herança, ampliando a proteção dos autores da herança.

É importante destacar que a comprovação da conduta omissiva ainda será solicitada para justificar a exclusão. Todavia, com a aprovação do projeto, a burocracia pode ser reduzida para casos como estes.

Perda de herança por abandono: como funciona o processo atual?

Embora a legislação nacional ainda esteja passando por mudanças, vale lembrar que já há meios para impedir que descendentes tenham direito à herança em caso de abandono. Porém, a exclusão só pode ocorrer por meio dos seguintes casos: