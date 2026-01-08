Ponto turístico de destaque? Um destino pouco convencional no Rio Grande do Sul tem chamado a atenção de turistas e moradores pela presença tranquila de um dos animais mais simpáticos da fauna brasileira. Conhecida informalmente como “cidade das capivaras”, a região reúne diferentes pontos onde esses roedores vivem soltos, dividindo espaço com pessoas e transformando a paisagem urbana e rural em atração turística.

O principal destaque fica em São Pedro do Butiá, município localizado na região das Missões, que abriga o famoso Sítio das Capivaras. O local se consolidou como parada obrigatória para quem busca contato direto com a natureza e experiências fora do roteiro tradicional.

Sítio das Capivaras virou ponto turístico e atrai visitantes de várias regiões

Situado na Linha Taipão Fundo, próximo ao centro de São Pedro do Butiá, o Sítio das Capivaras abriga mais de 100 animais vivendo em liberdade. No espaço, as capivaras circulam livremente, aproximam-se dos visitantes e convivem de forma pacífica com humanos, o que rende registros fotográficos e momentos de lazer em meio à natureza.

Além da interação com os animais, o sítio oferece lagoa, áreas verdes, churrasqueiras e a presença de diversas espécies de aves, criando um ambiente familiar e propício para passeios tranquilos. O cuidado com os animais e o respeito ao espaço natural fazem do local um exemplo de convivência equilibrada entre fauna e turismo.

Capivaras também fazem parte da paisagem urbana

A presença desses animais não se limita ao interior do estado. Em Porto Alegre, as capivaras já se tornaram figuras conhecidas nas margens do Arroio Dilúvio, especialmente em áreas próximas ao centro da cidade. A cena de grupos atravessando áreas urbanas ou descansando próximo à água virou parte do cotidiano e chama a atenção de quem passa pelo local.

Nome da cidade reforça ligação com o animal

Outro município gaúcho que reforça essa relação é Capivari do Sul. O nome tem origem no Tupi-Guarani e significa justamente “capivara”, refletindo a forte presença desses animais na região. Juntos, esses pontos ajudam a consolidar o Rio Grande do Sul como um dos estados onde a convivência entre pessoas e capivaras se tornou marca cultural e turística.