O ano de 2025 começou com um alívio no bolso dos trabalhadores com carteira assinada. O salário mínimo nacional subiu de R$ 1.412 para R$ 1.518, um reajuste de 7,5%, o que representa R$ 106 a mais na renda mensal de milhões de brasileiros. O novo valor reflete a política de valorização do piso, que leva em conta a inflação e o crescimento econômico.

Rio Grande do Sul lidera com piso regional acima da média

Enquanto o reajuste nacional já trouxe ganhos significativos, os trabalhadores gaúchos tiveram um motivo extra para comemorar. No estado, o piso regional chegou a R$ 2.267, um dos mais altos do país. O novo valor foi definido pela Lei nº 16.311, aprovada em julho pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. A proposta, encaminhada pelo governador Eduardo Leite, estabeleceu um aumento médio de 8% em relação ao valor anterior.

O reajuste beneficia especialmente profissionais que não têm piso definido em convenções ou acordos coletivos, ampliando a renda de categorias como empregados domésticos, trabalhadores rurais e técnicos de nível médio.

Faixas salariais variam por categoria

O novo piso estadual está dividido em cinco faixas, que vão de R$ 1.789,04 a R$ 2.267,21, conforme a função exercida:

Faixa 1: R$ 1.789,04 – trabalhadores da agricultura, pecuária, construção civil, turismo e serviços domésticos.

Faixa 2: R$ 1.830,23 – profissionais das indústrias têxtil, calçadista, de saúde e telemarketing.

Faixa 3: R$ 1.871,75 – empregados do comércio, indústrias químicas, alimentícias e de móveis.

Faixa 4: R$ 1.945,67 – metalúrgicos, vigilantes, gráficos e profissionais de seguros.

Faixa 5: R$ 2.267,21 – técnicos de nível médio.

Projeções para os próximos anos

O governo federal já divulgou uma estimativa de crescimento gradual para o salário mínimo nacional. A previsão é que o valor chegue a R$ 1.630 em 2026, R$ 1.724 em 2027, R$ 1.823 em 2028 e R$ 1.925 em 2029. As projeções seguem a regra do novo arcabouço fiscal, que prevê reajustes com base na inflação e em ganhos reais de até 2,5% acima do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).