O americano Nick Stoeberl, de 36 anos, conquistou um espaço no Guinness World Records ao ser reconhecido como a pessoa com a maior língua do mundo. Com impressionantes 10,1 centímetros, ele superou a marca anterior, que pertencia a Brit Stephen Taylor, também dos Estados Unidos, cuja língua media 9,8 centímetros.

Recorde mundial chama atenção

Natural da Califórnia, Nick viu uma característica física pouco comum se transformar em recorde oficial. A medição garantiu ao jovem o título mundial e despertou curiosidade nas redes sociais e na imprensa internacional. Segundo o Guinness, a diferença de poucos milímetros foi suficiente para estabelecer um novo marco na categoria.

Talento artístico e bom humor

Além do recorde inusitado, Nick Stoeberl atua como artista e comediante. Ele afirma que lida com a fama de forma leve e bem-humorada, aproveitando a atenção gerada pela característica fora do padrão. Em entrevista ao Guinness, contou que consegue realizar feitos curiosos, como alcançar o nariz e até o cotovelo com a língua, algo que costuma surpreender quem vê pela primeira vez.

Descoberta ainda na infância

A percepção de que sua língua era maior do que o normal surgiu ainda quando Nick era criança. O pai, fã declarado da banda Kiss, incentivava o filho a imitar Gene Simmons, conhecido justamente pela língua comprida e pelas performances exageradas no palco. Foi nesse momento que a família percebeu que Nick tinha uma habilidade incomum.