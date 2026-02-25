O empresário Elon Musk voltou a chamar atenção ao anunciar uma mudança nos planos de sua companhia, a SpaceX. Em publicação na rede X, o bilionário afirmou que a prioridade agora é criar uma “cidade de crescimento próprio” na Lua, cerca de 384 mil km da Terra.

Segundo Musk, o plano seria mais viável a curto prazo do que a colonização de Marte, sonho antigo do empresário. Musk afirma que as missões ao satélite natural podem ser realizadas com maior frequência e duração menor de viagem, o que aceleraria o projeto.

Da ambição marciana ao foco lunar

Desde a fundação da SpaceX, em 2002, Musk defende a criação de uma colônia em Marte como forma de garantir a sobrevivência da humanidade. No entanto, o empresário reconheceu que os desafios logísticos e as janelas de lançamento tornam o planeta vermelho um objetivo de longo prazo.

A Lua, por outro lado, permitiria lançamentos mais constantes e viagens de poucos dias. Mesmo assim, Musk afirma que os planos marcianos não foram abandonados, apenas ficaram em segundo plano.

Foto: Divulgação/NASA

Parceria e tensões com a NASA

A mudança ocorre enquanto a NASA avança com o programa Artemis, que pretende levar astronautas de volta à Lua pela primeira vez desde 1972. A SpaceX possui contrato bilionário para desenvolver o módulo que transportará tripulantes até o solo lunar.

O projeto envolve o uso da nave Starship, considerada a maior já construída. Contudo, o veículo ainda está em fase de testes e enfrenta desafios técnicos após explosões em ensaios anteriores.

Corrida espacial privada

A “disputa pela Lua” também inclui a Blue Origin, empresa fundada por Jeff Bezos, que desenvolve seu próprio módulo de pouso. Esse cenário atual gera uma nova corrida espacial, agora impulsionada por empresas privadas.