Apesar do mês ter se iniciado com um feriado que garantiu um descanso semana prolongado a muitos brasileiros, o começo de maio não será um período tranquilo, uma vez que a ação dos astros pode trazer reviravoltas para nativos de diferentes signos do zodíaco.

De acordo com especialistas em astrologia, na semana de 4 a 10 de maio, a Lua Cheia pode trazer revelações e emoções à tona, enquanto o Sol favorecerá clareza e comunicação objetiva, principalmente por conta da conjunção com Mercúrio.

Haverão ainda impactos causados pelo movimento retrógrado de Plutão que ativará revisões profundas e exigirá cautela para a tomada de decisões, ainda que o aspecto positivo entre Sol e Júpiter favoreça o crescimento. E os 3 signos mais afetados por essa atividade são:

Aquário

O setor de transformações pessoais está agitado para os aquarianos, sobretudo por conta da ação de Plutão, que torna o período ideal para o crescimento pessoal e profissional ao favorecer a consolidação de parcerias e fortalecimento das finanças.

Só que, para isso, nativos do signo precisam estar dispostos a sair da zona de conforto, uma vez que comportamentos que já não fazem mais sentido podem acabar atrapalhando o progresso previsto para o período.

Touro

Sol e Mercúrio fortalecem a expressão dos nativos do signo nesta semana, favorecendo a comunicação assertiva para garantir um impulsionamento na carreira e, consequentemente, nas finanças, principalmente se gastos impulsivos forem evitados.

No campo do relacionamento, por outro lado, os taurinos terão que agir com cuidado para evitar mal-entendidos, pois a quadratura com Plutão pode favorecer interpretações incorretas de declarações.

Escorpião

Os escorpianos terão a chance de se libertar de suas amarras emocionais e desfrutar de benefícios, tendo em vista que a Lua Cheia promoverá importantes transformações, favorecendo a concretização de desejos e trazendo à tona sentimentos ocultos.

Justamente por conta disso, é crucial que os nativos do signo dediquem um momento para olhar para dentro e entender seus verdadeiros sentimentos, pois somente desta forma os rumos esperados poderão ser trilhados.