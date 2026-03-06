O horário de verão nos Estados Unidos já tem data marcada para começar em 2026. No domingo, 8 de março, às 2h da manhã, os relógios deverão ser adiantados em uma hora na maior parte do país, marcando o início oficial do chamado daylight saving time (DST), prática adotada para aproveitar melhor a luz natural durante os meses mais quentes do ano.

A mudança acontece sempre no segundo domingo de março, conforme determina o Energy Policy Act de 2005, legislação que estabeleceu as datas atuais de início e término do horário de verão no país. Em 2026, o dia 8 de março será a data mais cedo possível para a alteração, sendo o início mais antecipado desde 2020.

Com o adiantamento dos relógios, a população perde uma hora de sono na madrugada da mudança. Em compensação, os dias passam a ter mais luminosidade no final da tarde, o que faz com que o pôr do sol aconteça mais tarde do que no horário padrão.

Em diversas regiões do país, por exemplo, o sol deverá nascer por volta das 7h20 e se pôr depois das 19h. O horário de verão continuará em vigor até o dia 1º de novembro, quando ocorrerá o movimento inverso — conhecido como “fall back” — que marca o retorno ao horário normal.

Por que o horário de verão deixou de existir no Brasil

No Brasil, o horário de verão deixou de ser adotado em 2019, após decisão do governo federal. A medida foi tomada depois de estudos indicarem que a economia de energia elétrica, principal justificativa da mudança de horário, havia se tornado muito pequena nos últimos anos.

Segundo especialistas, a mudança no padrão de consumo de energia, com maior uso de ar-condicionado e eletrônicos ao longo do dia, reduziu os benefícios do sistema. Além disso, o horário de verão também gerava críticas por causa dos impactos no sono e na rotina da população.