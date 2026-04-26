O Barcelona confirmou uma notícia que preocupou torcedores e a seleção espanhola: Lamine Yamal está fora do restante da temporada europeia após sofrer uma lesão na coxa esquerda. O atacante sentiu o problema durante partida contra o Celta de Vigo, logo após marcar um gol de pênalti. Exames médicos detectaram lesão no músculo bíceps femoral.

Com isso, ele não volta a jogar pelo clube na atual temporada europeia. Apesar do susto inicial, o comunicado oficial trouxe um alívio importante. O Barcelona deixou claro que o jogador seguirá tratamento conservador, sem necessidade de cirurgia. Além disso, o clube afirmou que a expectativa é positiva para sua recuperação.

Lamine Yamal se machuca em partida contra o Celta de Vigo — Foto: Reuters

A frase-chave foi direta: ele “deverá estar apto a tempo de disputar a Copa do Mundo”. Ou seja, Yamal não está fora do Mundial. Mesmo perdendo os jogos finais da temporada, a previsão médica indica que ele terá tempo suficiente para se recuperar. O torneio começa apenas em junho, o que amplia a margem de recuperação.

A situação, no entanto, ainda exige cautela. Lesões musculares podem variar na recuperação e exigem controle de carga e ritmo. Ainda assim, o cenário atual é positivo para a seleção da Espanha. Yamal segue nos planos e deve ser presença na Copa, desde que cumpra todas as etapas do tratamento.

Yamal lamenta lesão e revela frustração com fim precoce da temporada

Após a confirmação da lesão, Yamal se manifestou e não escondeu a frustração por ficar fora de um momento decisivo da temporada. O jovem atacante destacou que “dói não poder lutar” ao lado dos companheiros neste período final. A declaração mostra o peso emocional da ausência, especialmente em um ano importante.

Mesmo abatido, o jogador também adotou um discurso otimista. Ele reforçou que pretende voltar ainda mais forte e seguir ajudando o time no futuro. A mensagem foi vista como sinal de maturidade diante da situação. Agora, o foco total está na recuperação visando a Copa do Mundo.