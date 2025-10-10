A Prefeitura de Rio Pardo, no Rio Grande do Sul, iniciou nesta quarta-feira (8) um novo horário de funcionamento para as repartições municipais. A medida, prevista no Decreto nº 072, de 29 de setembro, estabelece expediente das 8h às 14h, sem pausa para o almoço. A decisão marca o início do horário de verão na administração pública da cidade, com foco na economia de recursos e na eficiência dos serviços.

Medida busca economia e melhor uso da luz natural

De acordo com a prefeitura, a adoção do novo horário tem como principal objetivo reduzir gastos com energia elétrica e água, aproveitando melhor a iluminação natural durante o dia. A expectativa é de que a mudança gere impacto positivo tanto para os cofres públicos quanto para os servidores, que passam a ter uma rotina mais compacta de trabalho.

A administração municipal avalia que a alteração pode também tornar os serviços mais dinâmicos, sem comprometer a qualidade do atendimento à população. “Estamos buscando um equilíbrio entre economia e eficiência”, afirmou o prefeito Rogério Monteiro, ao comentar a medida.

Serviços essenciais mantêm rotina normal

Nem todos os setores, porém, serão afetados pela nova rotina. Serviços considerados essenciais continuarão funcionando nos horários habituais para garantir o atendimento à população. Entre eles estão as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), as Estratégias de Saúde da Família (ESFs), as escolas municipais e o transporte ligado à Secretaria de Saúde.

Esses serviços seguirão operando normalmente, evitando prejuízos aos usuários e garantindo a continuidade das atividades mais sensíveis à rotina da comunidade.

Avaliação e possíveis ajustes

A prefeitura informou ainda que o impacto da medida será monitorado nos próximos meses. Caso sejam identificadas dificuldades ou oportunidades de aprimoramento, o horário poderá ser revisto. O município espera, com a adoção do horário de verão, alcançar maior racionalização dos recursos públicos e melhor aproveitamento do tempo de trabalho.