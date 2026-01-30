Na China, dirigir é um privilégio que só chega mais tarde. Diferentemente do Brasil, onde a habilitação pode ser obtida aos 18 anos, o país asiático exige idade mínima de 21 anos para quem deseja assumir o volante. Além disso, não há flexibilização para estrangeiros: nenhuma carteira de habilitação emitida fora do território chinês é aceita, nem mesmo a Permissão Internacional para Dirigir. Para conduzir legalmente, é obrigatório passar por exames nacionais, com provas teóricas e práticas aplicadas pelas autoridades locais.

Brasil e a lógica da maioridade aos 18 anos

No Brasil, a regra é mais simples. A legislação permite que o cidadão tire a Carteira Nacional de Habilitação ao completar 18 anos, idade em que também passa a ser considerado legalmente responsável por seus atos. Ainda assim, algumas restrições aparecem fora da legislação de trânsito, como exigências extras para aluguel de veículos, prática comum em vários países.

Estados Unidos antecipam o acesso à direção

Nos Estados Unidos, a permissão para dirigir chega antes da maioridade. Em muitos estados, adolescentes podem obter a habilitação a partir dos 16 anos. Apesar disso, a maioridade civil só é alcançada aos 18, o que cria uma diferença entre responsabilidade legal plena e o direito de conduzir veículos.

Japão impõe limites aos estrangeiros

O Japão estabelece a maioridade aos 20 anos, mas permite que jovens dirijam a partir dos 18. No entanto, turistas enfrentam restrições importantes. Para conduzir no país, é necessário possuir habilitação japonesa ou atender a exigências específicas, já que o idioma e a sinalização dificultam o uso de documentos estrangeiros.

Regras variam na Europa

No Reino Unido e na Irlanda, a idade mínima para dirigir é de 17 anos. Já caminhões e veículos de grande porte exigem pelo menos 21 anos. Na Itália, a habilitação é liberada aos 18, mas locadoras costumam exigir idade mínima maior e cobrar taxas extras de motoristas com menos de 25 anos.

Rússia combina idade elevada e exigência internacional

Na Rússia, a idade mínima para dirigir e alugar carros é de 21 anos. Diferente da China, o país aceita a habilitação internacional, o que facilita a vida de turistas e estrangeiros residentes.

As regras mostram que dirigir, ao redor do mundo, depende não apenas da idade, mas também da cultura, da legislação e do controle adotado por cada país.