Apesar de muitos idosos questionarem se estarão isentos de pagar o IPVA em 2026, a resposta é: nem sempre. Conforme divulgado pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e outros órgãos, a simples idade avançada não garante a isenção. O benefício depende de critérios estaduais e costuma estar condicionado a limitações de mobilidade ou condições de saúde comprovadas.

Em grande parte dos estados brasileiros, a isenção do IPVA é concedida apenas a pessoas com deficiência física, visual, mental severa ou autismo, independentemente da idade. Assim, idosos só têm direito ao benefício se se enquadrarem nessas condições específicas. Além disso, o veículo deve estar registrado no nome do beneficiário e atender aos critérios de valor e tipo definidos pela legislação estadual.

Cada unidade da federação possui suas próprias regras, e é fundamental que o contribuinte consulte o Detran ou a Secretaria da Fazenda do seu estado para verificar se pode solicitar a isenção. Em alguns casos, o processo é totalmente digital, exigindo apenas o envio de documentos e laudos médicos. Já em outros, é necessário realizar perícia presencial.

Em resumo, a isenção do IPVA para idosos em 2026 não será automática nem universal. O benefício continuará restrito a casos específicos previstos em lei, principalmente quando houver comprovação de deficiência ou limitação que se enquadre nos critérios estaduais. Por isso, é essencial que os motoristas idosos se informem com antecedência sobre as regras locais.

Diferenças entre estados e cuidados ao solicitar o benefício

As regras para isenção do IPVA variam bastante de um estado para outro, o que pode gerar dúvidas entre os contribuintes. Em São Paulo, por exemplo, a isenção é concedida a pessoas com deficiência que sejam proprietárias do veículo, enquanto em estados como Minas Gerais e Paraná há regras adicionais relacionadas ao tipo e ao valor do automóvel.

Essa descentralização faz com que muitos idosos acreditem, erroneamente, que o benefício seja válido em todo o país, quando na verdade depende da legislação estadual. Ao solicitar a isenção, é importante reunir todos os documentos exigidos e ficar atento aos prazos estabelecidos pelos órgãos estaduais. O envio incorreto de informações ou a falta de comprovação médica pode resultar na negativa do pedido.