Florianópolis, conhecida pelas praias e qualidade de vida, passou a ocupar um novo lugar nas estatísticas sociais do Brasil. Dados mostram que cerca de 3 em cada 10 domicílios na capital catarinense são ocupados por apenas uma pessoa, um índice que mostra um novo modo de viver na cidade.

Os dados colocam Florianópolis no topo do ranking nacional de moradias individuais, ultrapassando Porto Alegre. Hoje, estima-se que aproximadamente 80 mil pessoas vivam sozinhas na capital de Santa Catarina, um dado que ajuda a ilustrar a mudança de comportamento da população nos últimos anos.

Esse crescimento ocorre porque a cidade se consolidou como polo de turismo e educação, o que atrai jovens profissionais, estudantes e trabalhadores que chegam em busca de oportunidades e acabam adotando uma nova rotina. Além disso, o envelhecimento da população também contribui para o aumento de lares com apenas um morador, especialmente entre idosos que mantêm autonomia.

Sonho e o custo de viver bem

Agora, viver em Florianópolis pode ser sinônimo de liberdade e estilo de vida moderno, já que há a possibilidade de uma rotina mais tranquila em meio a belas paisagens. No entanto, esse movimento acontece junto ao crescimento do custo de vida no local, que é um dos mais altos entre as capitais brasileiras, o que torna essa escolha um possível desafio.