Com a Copa do Mundo chegando, muitos torcedores brasileiros acabam voltando no tempo para lembrar momentos que ainda incomodam. Um deles foi a participação da Seleção Brasileira Sub-20 no Mundial do ano passado, no Chile, quando o time acabou sendo eliminado ainda na fase de grupos.

O Brasil não conseguiu repetir o desempenho que costuma ter nessa categoria e terminou a fase inicial na última posição do grupo. A equipe somou apenas um ponto em três jogos, sem conseguir nenhuma vitória.

O jogo mais marcante dessa campanha aconteceu no Estádio Nacional de Santiago, quando o Brasil foi derrotado pela Espanha por 1 a 0. Esse resultado acabou sendo decisivo para a eliminação da Seleção.

Um resultado ruim

A eliminação precoce dos brasileiros chamou atenção porque foi a primeira vez em muitos anos que a Seleção não conseguiu avançar da fase de grupos em um Mundial Sub-20. Levando em conta a tradição do time, que já venceu o torneio cinco vezes, esse resultado acabou sendo visto como um dos mais fracos da Seleção na competição.

Espanha volta ao centro das atenções

Agora, com a Copa do Mundo já bem pertinho, a Espanha aparece novamente como uma das seleções mais fortes e favoritas ao título. O time vem de uma sequência consistente de resultados e se classificou de forma invicta para a competição, o que aumentou ainda mais o nível de confiança do torcedor.