O sucesso do Geely EX5 não é por acaso, já que ele supera modelos rivais em muitos pontos. Não é exagero quando se fala que ele está humilhando a concorrência, e isso fica bem claro em vários aspectos em que o EX5 entrega mais gastando menos.

Mais equipamentos e autonomia

Muitos SUVs elétricos ainda cobram caro por itens que o EX5 já inclui. Na versão mais completa, o veículo oferece bancos com funções de aquecimento, ventilação e até massagem, além de teto panorâmico e sistema multimídia mais tecnológico.

Enquanto isso, concorrentes costumam exigir pacotes opcionais para chegar nesse nível. Ou seja, quem compra o EX5 acaba tendo mais tecnologia e conforto sem pagar a mais por isso.

Um dos pontos onde o EX5 mais se destaca é na autonomia: no modelo 100% elétrico, ele entrega cerca de 400 km por carga dependendo da versão, mas o destaque mesmo é o híbrido plug-in, que combina motor elétrico e combustão, chegando a mais de 1.000 km em uso combinado.

Segurança e tecnologia

Outro diferencial é o pacote de segurança. O EX5 reúne diversos assistentes de condução e câmeras que facilitam o uso diário. Em muitos concorrentes, esses recursos aparecem apenas em versões mais caras, o que aumenta ainda mais a vantagem de custo-benefício do modelo.

Preço que bagunça o mercado

Talvez o ponto mais decisivo seja o preço: no Brasil, o EX5 elétrico parte de cerca de R$ 205.800 na versão Pro e chega a R$ 225.800 na Max, enquanto o híbrido plug-in EM-i começa em aproximadamente R$ 189.990 e pode chegar a R$ 234.990, dependendo da configuração. Essa faixa coloca o modelo contra SUVs concorrentes que custam mais caro, mas que oferecem menos equipamentos de série.