Na última terça-feira (28/10), o atacante Vinícius Júnior, do Real Madrid, assumiu publicamente o namoro com a influenciadora Virginia Fonseca. O registro do pedido de namoro, feito no Instagram, foi um sucesso absoluto: alcançou 11,3 milhões de curtidas e mais de 1 milhão de comentários em poucas horas.

Fofoca gera repercussão: influenciadora alega flerte de Vini Jr.

Entretanto, nem tudo foi festa. Entre os inúmeros comentários que surgiram após o anúncio, chama atenção a fala de Maria Eduarda de Souza, conhecida por ter gravado com o ator Kid Bengala. Ela afirmou que o jogador teria “colocado um olhinho” em sua foto pouco antes de iniciar o romance com Virginia Fonseca. “Esses dias atrás colocou um olhinho na minha foto”, escreveu ela na publicação. Essa declaração provocou rebuliço entre os fãs do casal, levantando questionamentos sobre o momento exato em que o namoro teria começado de fato e se existiram “flertes anteriores”.

Impacto nas redes sociais e curiosidades

Além de reunir a atenção de milhões, o anúncio reacendeu rumores antigos: o jogador já havia sido visto em situações ambíguas antes mesmo da oficialização. Enquanto isso, Virginia Fonseca apareceu em Madri com o jogador no estádio do Real Madrid, alimentando ainda mais a repercussão. A mídia especializada aponta que tanto o craque quanto a influenciadora estão entre os perfis brasileiros mais seguidos no Instagram, o que elevou o alcance da publicação.