Moradores de Campo Grande interessados em participar do programa Minha Casa, Minha Vida – Faixa 1 já podem se inscrever para concorrer a novas unidades habitacionais. A Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Emha) abriu nesta segunda-feira (20) o processo de seleção para 30 apartamentos que serão construídos no bairro Jardim Antártica, na região do Lagoa.

Moradias populares com infraestrutura completa

Os imóveis integram um novo empreendimento do programa federal e serão destinados a famílias com renda bruta mensal de até R$ 2.850. Cada unidade conta com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço, além de áreas de convivência e infraestrutura completa.

O projeto faz parte da política habitacional voltada à redução do déficit de moradias na capital sul-mato-grossense, ampliando o acesso à casa própria para famílias em situação de vulnerabilidade.

Como se inscrever

As inscrições seguem abertas até o dia 3 de novembro e podem ser feitas de duas formas:

Online: pelo site da Emha, até as 23h59 do dia 3 de novembro.

pelo site da Emha, até as 23h59 do dia 3 de novembro. Presencialmente: na Central de Atendimento da Emha, no Pátio Central Shopping (Rua Marechal Rondon, 1380, 2º piso), das 8h às 17h30.

Para o cadastro presencial, é necessário apresentar documentos pessoais, comprovantes de renda e endereço, além do resumo do CadÚnico. Em casos específicos, podem ser solicitados laudos médicos ou certidões complementares.

Quem pode participar

Podem se inscrever famílias que morem em Campo Grande há pelo menos dois anos, tenham renda mensal de até R$ 2.850, estejam com o CadÚnico atualizado e não possuam outro imóvel ou benefício habitacional anterior.

A seleção dará prioridade a famílias chefiadas por mulheres, com pessoas idosas, com deficiência, crianças, portadores de doenças crônicas ou vítimas de violência doméstica. Também há cotas para grupos em vulnerabilidade social e pessoas em situação de rua.

Após o encerramento das inscrições, a Emha fará a análise e publicará a lista de selecionados e suplentes no Diário Oficial de Campo Grande e no site oficial do órgão.