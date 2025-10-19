O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou o cronograma de pagamentos referente a outubro de 2025. A programação mantém o formato tradicional, que organiza os depósitos de acordo com o número final do benefício — desconsiderando o dígito após o traço. O objetivo é garantir regularidade e transparência aos segurados.

Os aposentados e pensionistas que recebem até um salário mínimo terão o valor depositado entre 27 de outubro e 7 de novembro. Já aqueles com rendimentos acima do piso nacional receberão entre os dias 1º e 7 de novembro.

Como saber o dia do pagamento

Para descobrir a data exata em que o benefício será liberado, o segurado deve consultar o penúltimo número do benefício, ignorando o último dígito. Essa informação determina em qual dia o pagamento estará disponível, seguindo o padrão adotado pelo INSS em todo o país.

A consulta pode ser feita de forma rápida pelo site ou pelo aplicativo Meu INSS, acessível com login e senha do Gov.br. Nessas plataformas, é possível conferir o calendário, emitir extratos e verificar dados cadastrais, além de outros serviços relacionados aos benefícios previdenciários.

Atendimento e canais de suporte

Quem preferir atendimento por telefone pode entrar em contato com a Central 135. O serviço funciona com suporte automatizado 24 horas por dia e atendimento humano em horário comercial. Essa alternativa é útil para quem encontra dificuldades no acesso digital ou precisa tirar dúvidas específicas sobre o benefício.

Aplicativo facilita a vida dos segurados

O aplicativo Meu INSS tem se tornado uma ferramenta essencial para aposentados e pensionistas. Além de disponibilizar informações sobre pagamentos, ele permite solicitar serviços, acompanhar requerimentos e consultar histórico de contribuições diretamente pelo celular.

Com essa modernização, o INSS busca tornar o atendimento mais ágil e acessível, reduzindo a necessidade de deslocamentos e filas nas agências. A iniciativa faz parte do processo de digitalização dos serviços públicos, voltado a simplificar a vida dos segurados em todo o Brasil.